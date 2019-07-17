استقرار معدل التضخم في بريطانيا خلال يونيو

مباشر: استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي عند مستويات مايو/آيار ومستهدف البنك المركزي وذلك على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنحو 2 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي نفس مستويات مايو/آيار السابق له وتوقعات المحللين.

وأوضحت البيانات أن أسعار وقود السيارات وخدمات المعيشة والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى شهدت تراجعاً في الفترة من مايو/آيار وحتى يونيو/حزيران.

أما أكبر ارتفاع في الأسعار خلال يونيو/حزيران الماضي، فشهدته أسعار الملابس والغذاء.

وفي سياق منفصل كشفت البيانات الاقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في بريطانيا سجل زيادة بنحو 1.6 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس سنوي، وهي وتيرة أقل من المسجلة في مايو/آيار عند 1.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار مُسجلاً 1.2403 دولار.