كوريا الجنوبية: النزاع التجاري مع اليابان سيؤثر على الشركات العالمية

مباشر: أعلن مسئول في حكومة كوريا الجنوبية أن قيود الصادرات اليابانية المطبقة عليهم ستؤثر على شركات التكنولوجيا العالمية، وتؤذي التشغيل داخل شركة "سامسونج" في ولاية أوستن في تكساس الأمريكية.

وأضاف المصدر المطلع على الأمر لوكالة "رويترز" والذي لم تسمه اليوم الأربعاء أن خطوات اليابان تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، ولكنهم يرغبون في حل النزاع من خلال الحوار.

وتابع: "في حالة تمادي اليابان فيما تفعله مثل حذف كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول ذات القيود التجارية متناهية الصغر فإن ذلك سيتسبب في كميات هائلة من المشاكل".

وتخطط حكومة شينزوا آبي لتطبق قيود على المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

ومن جانبه حذر رئيس كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع الجاري من أن أي محاولة تستهدف منع اقتصاد بلاده من النمو لن تنجح.

ومع ذلك طالب "مون جي إن" 30 شركة من ضمنهم "سامسونج" و"هيونداي" بالاستعداد لمعارك طويلة مع اليابان.