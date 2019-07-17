أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

كوريا الجنوبية: النزاع التجاري مع اليابان سيؤثر على الشركات العالمية

Google+ Print
كوريا الجنوبية: النزاع التجاري مع اليابان سيؤثر على الشركات العالمية كوريا الجنوبية: النزاع التجاري مع اليابان سيؤثر على الشركات العالمية

مباشر: أعلن مسئول في حكومة كوريا الجنوبية أن قيود الصادرات اليابانية المطبقة عليهم ستؤثر على شركات التكنولوجيا العالمية، وتؤذي التشغيل داخل شركة "سامسونج" في ولاية أوستن في تكساس الأمريكية.

وأضاف المصدر المطلع على الأمر لوكالة "رويترز" والذي لم تسمه اليوم الأربعاء أن خطوات اليابان تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، ولكنهم يرغبون في حل النزاع من خلال الحوار.

وتابع: "في حالة تمادي اليابان فيما تفعله مثل حذف كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول ذات القيود التجارية متناهية الصغر فإن ذلك سيتسبب في كميات هائلة من المشاكل".

وتخطط حكومة شينزوا آبي لتطبق قيود على المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

ومن جانبه حذر رئيس كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع الجاري من أن أي محاولة تستهدف منع بلاده من النمو لن تنجح.

ومع ذلك طالب "مون جي إن" 30 شركة من ضمنهم "سامسونج" و"هيونداي" بالاستعداد لمعارك طويلة مع اليابان.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ميركل: لدينا أسباب لتحفيز الاقتصاد المحلي بعد عقد من النمو

ميركل: لدينا أسباب لتحفيز الاقتصاد المحلي بعد عقد من النمو

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية

عضو بالفيدرالي يدعو لخفض سريع للفائدة من أجل حماية الاقتصاد

عضو بالفيدرالي يدعو لخفض سريع للفائدة من أجل حماية الاقتصاد

جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة مع ضعف الاقتصاد

جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة مع ضعف الاقتصاد