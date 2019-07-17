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"نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي

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"نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة نيوم عن فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف أبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم وضباء وحقل من الجنسين.

ويهدف البرنامج، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، لاستقطاب الكفاءات المميزة من أبناء المنطقة ليكونوا جزءاً من مشروع نيوم.

وسيتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذين سيتم اختيارهم للانضمام في البرنامج إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة السياحة، والضيافة، والأثار والتراث.

وتعكس هذه التخصصات احتياجات المشروع في المرحلة الأولى على أن يتم إضافة العديد من التخصصات في مجالات أخرى متعددة في المراحل القادمة مع تطور سير العمل في المشروع.

ويستمر التسجيل في البرنامج لمدة شهر منذ تاريخ إطلاقه ثم سيتم الإعلان عن الطلبة والطالبات الذين سينضمون للبرنامج.

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