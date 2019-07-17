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دول الخليج ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

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 من: محمود جمال

مباشر: رفعت دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأمريكية نحو 284.89 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر  مايو/أيار الماضي، مقارنة مع نحو 283.55 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان 2019.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة مؤخراً، ارتفعت استثمارات -أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية- بنسبة 1.4 بالمائة لـ 179 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، مقابل 176.6 مليار دولار في أبريل/ نيسان السابق له.

وزادت استثمارات دولة الكويت بتلك القائمة إلى 41.4 مليار دولار بنهاية  مايو/أيار الماضي. من مستوى 40.2 مليار دولار في أبريل/ نيسان  2019.

وتراجعت استثمارات الإمارات بالسندات الأمريكية خلال تلك الفترة لتصل إلى 53.2 مليار دولار، مقارنة بـ 55.7 مليار دولار في أبريل/ نيسان السابق له.

ورفعت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 8.76 مليار دولار، وذلك في نهاية مايو/أيار الماضي مقابل 8.713 مليار دولار بشهر أبريل/ نيسان السابق له.

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وارتفعت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في مايو/أيار الماضي إلى مستويات 1.815 مليار دولار مقارنة بـ1.611  مليار دولار في أبريل/ نيسان  2019.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 721 مليون دولار، مقارنة بـ731  مليون دولار قيمتها  في أبريل/ نيسان  2019.

الأولى عالمياً

وتصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية عالمياً؛ ليصل إجمالي ما تمتلكه بنهاية مايو/أيار الماضي الماضي، نحو 1.110  تريليون دولار مقارنة بمستوى 1.113 تريليون دولار في أبريل/ نيسان الماضي.

فيما رفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية، حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة إلى 1.101 تريليون دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1.064 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وفي المركز الثالث تأتي المملكة المتحدة "بريطاينا" التي رفعت حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 323.1 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة 300 مليار دولار  في الشهر السابق له.

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بيانات شهرية

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع الفائدة.

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مباشر (اقتصاد)

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