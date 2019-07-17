عضو بالمركزي الأوروبي: مستعدون للتدخل للوصول بالتضخم نحو المستهدف

مباشر: قال عضو في مجلس البنك المركزي الأوروبي إنهم مستعدون للتصرف عند الضرورة من أجل المساعدة في الوصول بالتضخم نحو المستهدف.

وأضاف بنوا كور في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء "بالنظر إلى المستقبل، فإن مجلس الإدارة مصمم على التصرف في حالة حدوث حالات طوارئ سلبية".

وتابع: "كما أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتعديل كافة أدواته عند الحاجة للتأكد من أن معدل التضخم سيستمر في التحرك نحو المستهدف على نحو مستدام".

وكان مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أجل رفع سعر الفائدة لمدة عام على الأقل في اجتماعه في الفترة من 5-6 يونيو/حزيران الماضي.

وفتح ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي الباب أمام المزيد من الحوافز في الأسابيع التالية.

من المقرر أن يجتمع المجلس لمناقشة السياسة النقدية في الفترة من 24 إلى 25 يوليو/تموز الجاري.

وأكد مسئول المركزي الأوروبي على أن مقاييس التضخم لاتزال ساكنة بشكل عام ولكنها أخذت في الزيادة على النحو المتوسط.

وفي سياق منفصل أشار بنوا إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيجعل من الأمر أكثر ضرورة لتطوير ودمج أسواق رأس المال الأوروبي.