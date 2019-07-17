تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تداول تراجعاً هامشياً ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، متأثراً بهبوط الطاقة والعقار والبنوك.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل "تاسي" تراجعاً بنحو 0.12 بالمائة إلى مستوى 9062.75 نقطة ليفقد من خلالها 9.70 نقطة.

وفي تلك الأثناء جرى التعامل على 15.73 مليون سهم بقيمة 415.907 مليون ريال موزعة على 17.386 ألف صفقة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة0.27 بالمائة، وهبط قطاع الطاقة بنحو 0.18 بالمائة، وانخفض قطاع العقارات بنحو 0.14 بالمائة.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.75 بالمائة متصدراً الارتفاعات، كما زاد قطاع المرافق العامة بنسبة 0.68 بالمائة، وتلاهما قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.36 بالمائة.

وتصدر سهم صادرات السيولة بنحو 46.29 مليون ريال، فيما كان سهم إعمار الأنشط من حيث الكميات بنحو 1.012 مليون سهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم نماء للكيماويات بنحو 1.89 بالمائة، في حين كان سهم الدريس الأكثر تراجعاً بنسبة 2.02 بالمائة.

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