أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

Google+ Print
تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم ، تداول تراجعاً هامشياً ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، متأثراً بهبوط الطاقة والعقار والبنوك.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل "تاسي" تراجعاً بنحو 0.12 بالمائة إلى مستوى 9062.75 نقطة ليفقد من خلالها 9.70 نقطة.

وفي تلك الأثناء جرى التعامل على 15.73 مليون سهم بقيمة 415.907 مليون ريال موزعة على 17.386 ألف صفقة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة0.27 بالمائة، وهبط قطاع الطاقة بنحو 0.18 بالمائة، وانخفض قطاع العقارات بنحو 0.14 بالمائة.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.75 بالمائة متصدراً الارتفاعات، كما زاد قطاع المرافق العامة بنسبة 0.68 بالمائة، وتلاهما قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.36 بالمائة.

وتصدر سهم صادرات السيولة بنحو 46.29 مليون ريال، فيما كان سهم إعمار الأنشط من حيث الكميات بنحو 1.012 مليون سهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم نماء للكيماويات بنحو 1.89 بالمائة، في حين كان سهم الدريس الأكثر تراجعاً بنسبة 2.02 بالمائة.

ترشيحات:

"منشآت": السماح بعمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يسهم بزيادة الوظائف

مسؤول سعودي: تطبيق برنامج "إيجار" التجاري لا يزال اختيارياً

المبيعات تصعد بأرباح "الدريس" 15% في الربع الثاني

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"