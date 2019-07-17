السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 179 مليار دولار

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها من السندات الأمريكية خلال شهر مايو/ أيَّار 2019، بنسبة 10.36 بالمائة على أساس سنوي، لتواصل زيادة حصتها من السندات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت حيازة السعودية من السندات الأمريكية؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، إلى مستوى 179 مليار دولار، مقارنة بــ 162.2 مليار دولار في شهر مايو/ أيَّار من عام 2018.

واشترت السعودية سندات أمريكية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال شهر مايو/ أيَّار الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت ملكية المملكة من السندات الأمريكية 1.36 بالمائة خلال شهر مايو/ أيَّار 2019، مقارنة بـقيمتها في أبريل/نيسان من العام ذاته والبالغة 176.6 مليار دولار.

ورفعت السعودية ملكيتها من السندات الأمريكية 4.3 بالمائة منذ بداية العام الجاري، بزيادة قيمتها 7.4 مليار دولار؛ مقارنة بـملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 171.6 مليار دولار.

وعربياً، جاءت السعودية في مقدمة الدول العربية المالكة للسندات الأمريكية؛ تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 53.2 مليار دولار، ثم الكويت بـ 41.4 مليار دولار.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وعالمياً، تصدرت الصين قائمة الدول المالكة للسندات الأمريكية خلال شهر مايو/ أيَّار 2019؛ بقيمة 1.110 تريليون دولار، يليها اليابان بـ 1.101 تريليون دولار، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة.

وارتفعت قيمة السندات الأمريكية بنحو 5.2 بالمائة خلال شهر مايو/ أيَّار 2019 على أساس سنوي؛ إلى 6.539 تريليون دولار، مقارنة بــ 6.215 تريليون دولار في الشهر المماثل من العام 2018.

وزادت السندات الأمريكية بنسبة 1.6 بالمائة خلال مايو/ أيَّار الماضي عن شهر أبريل/نيسان من العام الجاري؛ التي بلغت خلاله نحو 6.434 تريليون دولار، بزيادة قيمتها 105.5 مليار دولار.

وخلال شهر أبريل/ نيسان 2019، رفعت المملكة حيازتها من السندات الأمريكية بنسبة 10.44 بالمائة على أساس سنوي، لتوصل زيادة حصتها من السندات الأمريكية للشهر الثالث على التوالي.

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