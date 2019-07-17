البلدية السعودية: العمل 24 ساعة لا علاقة له بأوقات الصلاة

الرياض – مباشر: قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية للتخطيط والبرامج، إن قرار السماح بفتح المحال التجارية لمدة 24 ساعة يتعلق بفتح المحلات والأنشطة التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل؛ وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة.

وأضاف خالد الدغيثر، في مقابلة مع "العربية"، بأن القرار لا علاقة له بإقفال المحلات التجارية أوقات الصلاة، وإنما يتعلق بالأوقات بعد الساعة الـ 12 من منتصف الليل، مؤكداً أن جميع القرارات السابقة في هذا الشأن نافذة.

وتابع: "القرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية في أوقات الصلاة، ولا يمس أي قرار سابق فيما يخص العمل أوقات الصلاة".

وبين الدغيثر، أن القرار ينص على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابلاً مالياً وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي؛ نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات، مشيراً إلى أن هذا سيحدد لاحقاً وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.

وقرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

ونص القرار على أن يكون السماح بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.

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