استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية والاقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد الكشف عن بيانات اقتصادية وفي ترقب التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1207 دولار، كما استقر أمام الين عند 108.21 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2389 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9884 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.373.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الماضي وذلك بنحو 0.4 بالمائة.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية استقرار الإنتاج الصناعي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إلا أنه سجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي وذلك بنحو 1.2 بالمائة.

وعادت المخاوف التجارية للمستثمرين مجدداً أمس بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن قد تفرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

ويأتي ذلك على الرغم من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأنه قد يسافر بصحبة الممثل التجاري روبرت ليتهايرز إلى بكين لعقد مفاوضات تجارية في حالة أن المحادثات عبر الهاتف هذا الأسبوع كانت بناءة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات تصاريح بناء المنازل وعمليات البدء في بنائها في الولايات المتحدة.