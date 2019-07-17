هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل بعد تصريحات ترامب التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصريحات الرئيس الأمريكي التجارية، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 388.3 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة عند 5602.2 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 7559.2 نقطة، بينما استقر مؤشر "داكس" الألماني عند 12432.3 نقطة.

وكان قطاع اللوازم المنزلية هو الأفضل أداءً حيث زاد بنحو 0.5 بالمائة، في حين انخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1210 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأن الولايات المتحدة لايزال أمامها طريق طويل لإبرام صفقة تجارية مع الصين، وأنها قد تفرض تعريفات على سلع من بكين بقيمة 325 مليار دولار إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم النهائية في منطقة اليورو وبريطانيا، إلى جانب بيانات أسعار المنازل والمنتجين في المملكة المتحدة.

وتواصل الشركات والبنوك في أوروبا عمليات الإفصاح عن نتائج الأعمال.