هبوط الأسهم اليابانية في الختام مع انخفاض أسهم التكنولوجيا

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، نتيجة حالة عدم اليقين التجاري بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع انخفاض أسهم التكنولوجيا.

وفي نهاية تعاملات اليوم انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.3 بالمائة إلى 21469.2 نقطة.

وفيما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.1 بالمائة عند 1567.4 نقطة.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار مُسجلاً 108.22 ين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأن واشنطن قد تفرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا عقب انخفاض نظيرتها في البورصة الأمريكية، فهبطت أسهم شركات "تي.دي.كيه" و"تايو يودن" بنحو 2.6 و2.4 بالمائة على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر سجلت أسهم الشركات المالية مثل البنوك وشركات التأمين مكاسب، حيث تستفيد من العوائد المرتفعة على منتجات مثل السندات الأجنبية والتي اكتسب الزخم بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

وزاد سهم "سوميتمو موتوسي فايننشال" بنحو 0.3 بالمائة، فيما ارتفع سهم "دي.إتشي لايف" بنسبة 0.2 بالمائة، وصعد سهم "تي آند تي" بنحو 0.7 بالمائة.