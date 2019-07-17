مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش تطورات خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالسعودية اجتماعا مساء أمس الثلاثاء في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، وفقا لوما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم بشأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص.

واشتمل العرض آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نهاية عام 2017، أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز للقطاع الخاص.

وأعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، في سبتمر / أيليو الماضي، عن إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين.

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