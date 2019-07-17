اعلان شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل ، زيادة الايرادات الأخرى وانخفاض المصاريف المالية ، بالرغم من زيادة المصاريف البيعية والتسويقية وزيادة المصاريف العمومية والادارية ومصاريف الزكاة . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الي انخفاض مبيعات قطاع ناقل وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية وانخفاض الإيرادات الأخرى بالرغم من زيادة مبيعات قطاع بترول ، وانخفاض المصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات في قطاعي بترول وناقل ، وزيادة الايرادات الأخرى ، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ، وانخفاض المصاريف المالية ، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية - نظراً لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) تم التعديل لكل من صافي الربح واجمالي الربح والربح التشغيلي وحقوق الملكية للربع المماثل وكذلك الفترة المماثلة.

- تم تعديل ربحية السهم تماشياً مع الزيادة في رأس مال الشركة من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في 18/03/2019م

تم تعديل أسعار المحروقات في 14/04/2019م