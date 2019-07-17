انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع قوة الدولار

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع قوة الدولار الأمريكي، عقب بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الماضي وذلك بنحو 0.4 بالمائة، بعد توقعات زيادتها بنسبة 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة إلى 1406.40 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة عند 1404.46 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية قرب أعلى مستوى في أسبوع مُسجلاً 97.364.

وعلى الجانب الآخر انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك بنحو 1.2 بالمائة على أساس سنوي.

وفي سياق منفصل صرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بأن مخاوف التطورات التجارية والنمو العالمي تسببت في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن العديد من الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الأخير رأوا وجود حاجة إلى سياسية نقدية أكثر تكيفاً إلى حد ما.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات تصاريح بناء المنازل وعمليات البدء في بنائها في الولايات المتحدة.