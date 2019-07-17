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"منشآت": السماح بعمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يسهم بزيادة الوظائف

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"منشآت": السماح بعمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يسهم بزيادة الوظائف "منشآت": السماح بعمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يسهم بزيادة الوظائف

الرياض ـ مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن قرار مجلس الوزراء بعمل الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، سيسهم في رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من معدلات توظيف الكوادر الوطنية.

وأضاف صالح الرشيد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن القرار سيعزّز جودة الحياة في مختلف مدن المملكة ويحقق أهداف رؤية 2030 نحوَ رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلىٰ 35%.

من جهة أخرى، أوضح الرشيد، أن إقرار مجلس الوزراء لنظام المنافسات والمشتريات الجديد، سيتيح فرصًا وأولويات خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافةً إلى تحفيزِه للبيئة الاستثمارية والمحتوى المحلي.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

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