ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات تراجعها.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.3 بالمائة إلى 64.56 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1 بالمائة عند 57.69 دولار للبرميل.

وأعلن منظم الحفر الأمريكي أمس أن أكثر من نصف الإنتاج اليومي في منطقة خليج المكسيك الأمريكي لاتزال مغلقة، في أعقاب إعصار باري، حيث أن معظم شركات النفط كانت تعيد تشغيل المرافق من أجل استعادة الإنتاج.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس هبوط المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز إلى 460 مليون برميل، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بأن ينخفض بمقدار 2.7 مليون برميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت في الأسبوع الجاري أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من الـ7 حقول الرئيسية سيرتفع بمقدار 49 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.546 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل وهو أعلى مستوى على الإطلاق.