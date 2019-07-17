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مسؤول سعودي: تطبيق برنامج "إيجار" التجاري لا يزال اختيارياً

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مسؤول سعودي: تطبيق برنامج "إيجار" التجاري لا يزال اختيارياً مسؤول سعودي: تطبيق برنامج "إيجار" التجاري لا يزال اختيارياً

الرياض ـ مباشر: قال مدير الأداء الاستراتيجي لبرنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان ، إنه لن يتم إلزام تطبيق برنامج إيجار التجاري إلا بعد استكمال تطويره واستيعاب متطلبات المتعاملين بهذا النوع من التعاقدات.

وأوضح عبدالرحمن السماري، خلال لقاء تعريفي بالبرنامج في غرفة جدة؛ وفقاً لما نقلته "الاقتصادية"، اليوم الأربعاء، أن التسجيل الآن لا يزال اختيارياً.

وأشار إلى أن 30 بالمائة من قضايا المحاكم كانت قضايا تمتد فترة التقاضي فيها إلى أكثر من سنتين، لكن البرنامج حدد الآن العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف.

كما أوضح أن ما يميز العقود التجارية، العقد المشروط الذي يتيح استخدام خاصية عقد متعلق بشرط، وهي خاصية تضمن تسجيل العقد وتتيح إضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه.

وقال إن هناك مزايا عامة أخرى توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، منها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل.

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