كوزمسيرج تواصل ريادتها في خدمات التجميل والجمال مع افتتاح عيادتها الخامسة عشرة

أطلقت كوزمسيرج، إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية في مجال جراحات التجميل بالمنطقة، عيادتها الخامسة عشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وتقع العيادة الجديدة في الطابق الثاني من مستشفى بارين الدولية في مدينة محمد بن زايد بأبو ظبي، وستقدم العلاجات التجميلية والجمالية المبتكرة وعالية الجودة، فضلاً عن علاجات الجلد والبشرة التي تشتهر بها العلامة.

وافتتح مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إن إم سي" للرعاية الصحية، المنشأة الجديدة، ليرتفع بذلك عدد عيادات كوزمسيرج في أبوظبي إلى أربع عيادات. وستضم العيادة الجديدة فريقاً مكون من ستة أطباء متخصصين في الأمراض الجلدية والتجميلية لتقديم علاجات تجديد حيوية الوجه، وعلاجات الليزر، وعلاجات حقن الفيتامينات عبر الوريد، وغيرها الكثير.

وقال ديفيس: "يسرنا افتتاح الفرع الجديد في العاصمة أبوظبي، ونعتزم أن نقدم لأفراد المجتمع في مدينة محمد بن زايد رعاية صحية فائقة الجودة وخيارات علاجية متقدمة. وسنواصل صياغة معايير جديدة في عمليات التجميل والجمال بالمنطقة، عبر تركيزنا المطلق على التميز، والابتكار، والمنشآت الحديثة، والأخصائيين والاستشاريين المؤهلين تأهيلاً عالياً".

وبالإضافة إلى عياداتها الأربع في أبوظبي، تمتلك كوزمسيرج ثلاث عيادات في دبي، وعيادتين في كل من الشارقة ورأس الخيمة، وعيادة في كل من العين، والفجيرة، والرويس، وسلطنة عمان.

وأضاف ديفيس: "يأتي هذا التوسع انسجاماً مع هدفنا في ترسيخ مكانة "إن إم سي" للرعاية الصحية كمزود رائد للرعاية الصحية التخصصية والجراحات المتقدمة في صناعة الرعاية الصحية العالمية".

ومع إطلاق العيادة الجديدة، تُسهم كوزمسيرج في توسيع مجموعة التخصصات المتاحة في مستشفى بارين الدولية في مدينة محمد بن زايد، المستشفى متعدد التخصصات المعروف بتقديم الخدمات الطبية والجراحية عالية الجودة.