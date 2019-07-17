المبيعات تصعد بأرباح "الدريس" 15% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 14.57 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتراجعت الأرباح 42.14 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات التقديرية، للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 17.3 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 15.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف المالية.

وأوضحت الشركة أنه في المقابل، ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية، والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفع صافي الأرباح إلى 47.2 مليون ريال، مقابل 37.2 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 26.88 بالمائة.

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