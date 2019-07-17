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صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج لتجنب الأضرار الذاتية

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صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج لتجنب الأضرار الذاتية صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج لتجنب الأضرار الذاتية

مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي في حاجة إلى تجنب "الأضرار الذاتية" التي قد تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي.

وقال "ديفيد ليبتون" رئيس صندوق النقد بالإنابة في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "لقد حان الوقت كي يتجنب العالم التسبب في حدوث ركود، وهذا يعني التعامل مع التوترات التجارية والتكنولوجية من خلال الحوار حتى لا توجد أضرار ذاتية، لكن الاستعداد أيضًا للرد إذا تباطأ الاقتصاد".

وتسببت المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية في تركيز الأضواء مرة أخرى على الطريقة التي قد تحفز بها البنوك المركزية الاقتصاد.

وفي آخر توقعاته، يرى صندوق النقد أن الاقتصادي العالمي سوف ينمو بنحو 3.3 بالمائة خلال العام الجاري.

وأشار "ليبتون" إلى أنه في حالة حدوث ركود عالمي (على الرغم من أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ذلك)، فإن البنوك المركزية والحكومات يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع السياسة النقدية والمالية المناسبة.

وأوضح "ليبتون": "ليس لدينا توقعات بحدوث ركود ولكن في ضوء التوترات التجارية والتكنولوجية والأسواق المالية، ترتفع نقاط الضعف".

وعن أداء الاقتصاد الأمريكي قال "ليبتون" أنه ينمو بوتيرة جيدة، لكنه ليس محصنًا من التحديات الخارجية التي قد تؤثر على قوته.

وأشار "ليبتون" إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي قد خفض معدل البطالة إلى 3.7 بالمائة دون أن يؤدي إلى تسارع التضخم.

مباشر (اقتصاد)

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