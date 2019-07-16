أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الملك سلمان يوجه باستضافة ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا لأداء الحج

Google+ Print
الملك سلمان يوجه باستضافة ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا لأداء الحج الملك سلمان يوجه باستضافة ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا لأداء الحج

الرياض – مباشر: وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة (200) حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

كان الحادث أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة العربية الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم

وأضاف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار خادم الحرمين جاء للتخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية .

وأكد الوزير، أن الوزارة ستعمل عاجلاً لإنفاذ التوجيه الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بقدومهم وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

ترشيحات

صور.. الملك سلمان يصل إلى "نيوم"

7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

السعودية تسمح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"