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ترامب: تم إحراز تقدم كبير مع إيران

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ترامب: تم إحراز تقدم كبير مع إيران ترامب: تم إحراز تقدم كبير مع إيران

مباشر: قال الرئيس دونالد إنه تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق إيران، في الوقت الذي ذكر فيه وزير الخارجية الأمريكي أن طهران منفتحة على الحوار.

وذكر الرئيس الأمريكي في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد مساعدة إيران، قائلاً:"سنكون في صالحهم وسنعمل معهم وسنساعدهم بأي طريقة ممكنة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وأضاف ترامب في إشارة إلى إيران: "سيريدون التحدث، وسنرى ما سيحدث ولكن تم إحراز تقدم كبير".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يريد تغيير النظام الإيراني لكنه يطمح في إنهاء برنامجها النووي وعدم اختبار صواريخ بالستية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران أشارت ولأول مرة إلى أنها مستعدة للتفاوض بشأن وصواريخها البالستية.

مباشر (اقتصاد)

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