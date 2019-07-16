أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

إنستاجرام تطلق وسائل جديدة للتصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني

Google+ Print
إنستاجرام تطلق وسائل جديدة للتصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني إنستاجرام تطلق وسائل جديدة للتصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني

أعلنت إنستاجرام عن طرح وسائل جديدة للتصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني، والتي ترتكز على فهم عميق للطرق التي يتم بها التنمر، وكيفية استجابة الأفراد للتنمر.

وتستخدم منصة إنستاجرام منذ عدة سنوات تقنية الذكاء الاصطناعي لتقصي محاولات التنمر الإلكتروني، أو أي محتوى يهدف لإلحاق الأذى بمستخدميها، سواء كان ذلك من خلال التعليقات أو الصور أو مقاطع الفيديو.

وفي الأيام القليلة الماضية، بدأت في طرح خاصية جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بتنبيه المستخدمين بأن تعليقهم يُعتبر مهيناً أو غير لائق، وذلك قبل نشره.

ويتيح هذا التدخل لمستخدمي إنستاجرام فرصة التراجع عن وضع تعليق غير لائق، كما يُجنب وصول إشعار هذا التعليق للمتلقي.

وقد أظهرت الاختبارات أن هذه الخاصية قد شجعت بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم المسيئة ومشاركة شيء آخر غير مسيء بمجرد أن أعادوا التفكير في تعليقاتهم.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وبالإضافة إلى تحديد طرق التنمر الإلكتروني والتخلص من هذه الظاهرة على منصتها، فإن إنستاجرام تعمل أيضاً على تمكين مجتمعها من مواجهة هذا النوع من السلوك.

وتخطط المنصة لتقديم خاصية جديدة تتيح للأشخاص استخدام إنستاجرام دون وصول إشعار لشخص محتمل أن يكون متنمراً.

وستبدأ إنستاجرام قريباً في اختبار خاصية تقييد التفاعل، وذلك لحماية حسابات مستخدميها من التفاعلات غير المرغوب فيها.

وبمجرد تقييد المستخدم لتفاعل شخص ما، ستكون تعليقات ذلك الشخص على مشاركاته مرئية لصاحب الحساب فقط.

ويمكن لصاحب الحساب اختيار أن تصبح تعليقات الشخص المقيد مرئية للآخرين، عن طريق الموافقة على إظهار التعليق.

ولن يتمكن الأشخاص المقيدون من رؤية وقت نشاطك على إنستاجرام، أو عندما تقرأ رسائلهم المباشرة.

وتأتي الفكرة من الخاصة الجديدة بسبب تردد الشباب في منع أو مطاردة أو الإبلاغ عن المتنمرين، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف، وخاصة إذا كانوا يتعاملون مع المتنمر على أرض الواقع.

وتعليقاً على هذه الأدوات الجديدة، قال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام: يتمثل دورنا في ربط المستخدمين بالأشخاص والأشياء التي يحبونها، ولن يتم ذلك إلا في حال شعر الناس بالارتياح في التعبير عن أنفسهم عبر إنستاجرام، ونحن نعلم أن التنمر هو تحدي يعاني منه الكثيرون، وخاصة الشباب، ونحن ملتزمون بأن يكون لنا دور ريادي في مكافحة التنمر الإلكتروني، الأمر الذي دفعنا إلى أن نراقب باستمرار التجربة الكاملة التي تقدمها إنستاجرام للوفاء بهذا الالتزام.

وأضاف “من مسؤوليتنا خلق بيئة آمنة للتواصل على إنستاجرام، ولطالما كانت هذه إحدى أهم أولوياتنا لوقت طويل، ونحن مستمرون في الاستثمار في فهم هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل أفضل، وسنطلعكم على المزيد من التحديثات في القريب العاجل”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro

تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro

ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟

ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟

برمجية تجسس قادرة على سرقة بياناتك السحابية من آبل وجوجل وفيسبوك

برمجية تجسس قادرة على سرقة بياناتك السحابية من آبل وجوجل وفيسبوك

مخترعان مصريان يحصدان ذهبية في مجال الطاقة بمعرض كوريا

مخترعان مصريان يحصدان ذهبية في مجال الطاقة بمعرض كوريا