لون حياتك بإيجابية وتفاؤل وسعادة مع الهاتف الجديد Honor 20 Pro

يُضيف اللون لمحات ساحرة على العالم ويبث فيه الحيوية والتشويق، كما أنه يلعب دوراً ملموساً في التواصل الإنساني وعلم النفس، حيث يؤثر اللون على الاستجابة العاطفية لدى الناس وطريقة اختيارهم للملابس التي يرتدونها والأطعمة التي يتناولونها.

وتتميز الألوان بقدرتها على تحسين المزاج وتحفيز الإبداع والثقة، وتؤثر في كل أفعالنا تقريباً، حيث تستجيب أدمغتنا للون بشكل لا شعوري وهذا ما يحفز رد الفعل العاطفي بدلاً من العقلاني.

ويمكن أن يعتمد سلامنا العاطفي على اللون الذي نراه ومزيج الألوان التي تحفز الاستجابات القوية.

وتدرك هونر (HONOR)، العلامة التجارية الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، أن اللون ليس مجرد شيء نراه وإنما شيء نشعر به، ووجهة نظر العلامة تلك هي جوهر التميز في تصميم وأداء الهاتف الذكي الجديد.

وتؤمن هونر بأننا نستطيع الاستفادة بشكل علمي من التأثير الفسيولوجي والعصبي الذي تحدثه الألوان لدينا وتوظيف تأثيرها الإيجابي في حياتنا بصورة جميلة وخلق الانطباع الأول البارز والشعور بالثقة وتعزيز المناعة لدينا وجذب السعادة إلى حياتنا ومن حولنا.

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ويستكشف هاتف (Honor 20 Pro) روعة الألوان وأناقتها ودور الضوء في الإطلالة العامة ليخلق عمقاً لونياً يتخطى حدود التصميم في مجال الهواتف الذكية عبر تصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد يتسم بالعملية، سيتم الكشف عنه لأول مرة في سلسلة (Honor 20).

وصمم (Honor 20 Pro) للمستهلكين الشباب ممن يتحلون بالجرأة، ويعبر الهاتف عن روح العلامة التجارية الشابة وحبها لنمط الحياة الملون والحيوي، ويحتفل بهدف هونر المتمثل في تقديم تجربة الهاتف الذكي المتميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويتميز (Honor 20 Pro) بتصميم شاشة قطرة الندى الجميل الذي يجعل نسبة حجم الشاشة 91.7 في المئة من حجم الهيكل العام للهاتف، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة مع شاشة عرض كاملة بقياس 6.26 إنشًا، بالإضافة إلى تصميم الهيكل المنحني الثلاثي الأبعاد والزوايا المستديرة التي تجعل حمله مريحاً في قبضة اليد.

وترغب هونر بأن تتيح لجمهورها المستهدف من الشباب إمكانية الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم اللون في حياتهم اليومية، وتبعًا لذلك، فقد كلفت أحد مراكز البحث بإجراء دراسة بعنوان “تقرير لون Honor 20” لاستكشاف علاقتنا بالألوان في لندن وميلانو للحصول على الإلهام في الأسواق العالمية.

وكشفت النتائج أن الناس يؤمنون بأن الألوان التي يرونها ويرتدونها تؤثر على أمزجتهم.

وسلطت هونر الضوء من خلال هذه الدراسة على حاجة المستخدمين للمسة الحيوية والألوان النابضة بالحياة ليعبروا عن شخصياتهم وآرائهم أيضاً في منصات التواصل الاجتماعي.

وطُلي هاتف (Honor 20 Pro) بلوني فانتوم بلو؛ وفانتوم بلاك ومُزجا معًا بطبقة زجاجية وعميقة في بيئة مفرغة تميزت بالتحكم الدقيق بدرجة الحرارة والضغط.

وكانت النتيجة تأثير بصري يتسم بالعمق ويميز (Honor 20 Pro) عن الهواتف التي سبقته.

وسيتمكن الجميع الآن من الاستمتاع بألوان عالمهم والأناقة الاستثنائية مع الكاميرا الاحترافية الثلاثية العدسات بدقة 24 ميجابيكسل المزودة بعدسة ذات زاوية واسعة للغاية تبلغ 120 درجة، تتيح للمستخدمين التقاط العالم الواسع بمزيد من التفاصيل ليلاً ونهاراً.

كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية رائدة في المجال بدقة 32 ميجابيكسل، وتقنية تصوير الإضاءة الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تجعل المستخدمين خبراء بالتقاط صور السيلفي.