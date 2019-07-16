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الصين تقلص حيازتها للسندات الأمريكية للشهر الثالث

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الصين تقلص حيازتها للسندات الأمريكية للشهر الثالث الصين تقلص حيازتها للسندات الأمريكية للشهر الثالث

مباشر: قلصت الصين الأكثر امتلاكاً للديون الأمريكية حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة خلال مايو/أيار الماضي للشهر الثالث على التوالي عند أدنى مستوى في عامين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تراجع حيازة الصين من سندات الخزانة إلى مستوى 1.110 تريليون دولار في مايو/آيار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نفش الشهر من عام 2017،مقارنة مع 1.113 تريليون دولار في الشهر السابق له.

أما اليابان ثاني أكبر الدول حيازة للديون الأمريكية، فقد رفعت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.101 تريليون دولار خلال مايو/آيار الماضي، مقابل 1.064 تريليون دولار في الشهر السابق له.

كما زادت المملكة المتحدة ثالث أكبر الدول حيازة للسندات الأمريكية امتلاكها للديون الأمريكية إلى 323.1 مليار دولار خلال مايو/آيار الماضي، بارتفاع عن 300.8 مليار دولار في الشهر السابق له.

وفي المركز الرابع جاءت البرازيل حيث خفضت حيازتها من الديون الأمريكية إلى 305.7 مليار دولار.

في حين ارتفعت إيرلندا وسويسرا ولوكسميورج حيث المراكز من الخامس وحتى السابع حيازتهم من السندات الأمريكية عند مستويات 270.7 مليار و231.4 مليار و229.6 مليار دولار على الترتيب.

أما جزر كايمان وهونج كونج اللذان يقبعان في المركزين الثامن والتاسع فقد قلصتا حيازتهما من الديون الأمريكية عند 216.1 مليار و204 مليار دولار على التوالي.

فيما زادت بلجيكا حيث المركز العاشر حيازتها من السندات الأمريكية إلى مستوى 190.5 مليار دولار خلال مايو/آيار الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية في مايو/آيار الماضي سجل 6.242 تريليون دولار، مقارنة مع  6.433 تريليون دولار تريليون دولار في الشهر السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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