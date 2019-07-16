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موديز تصنّف برنامج سامبا المالية للسندات متوسطة الأجل عند P)A1)

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موديز تصنّف برنامج سامبا المالية للسندات متوسطة الأجل عند P)A1) موديز تصنّف برنامج سامبا المالية للسندات متوسطة الأجل عند P)A1)

الرياض – مباشر: عيّنت وكالة موديز لخدمة المستثمرين أمس الاثنين، تصنيفات مؤقتة للدين الأساسي غير المدعوم بأصول بالعملات الأجنبية في الفئة (P)A1/ (P)P-1 والذي يتم إصداره ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل البالغ قيمته 5 مليارات دولار والخاص بشركة سامبا للتمويل المحدودة، وهي شركة أسستها مجموعة سامبا المالية لأغراض خاصة.

وأشارت الوكالة فغي تقرير حصل "مباشر" على نسخته، أن الأوراق المالية الصادرة بموجب البرنامج ستشكل التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير متأخرة الرتبة وغير مدعومة بأصول لـ"سامبا".

وذكرت موديز، أن التصنيف الجديد المعيّن بالعملات الأجنبية في الفئة (P)A1/ (P)P-1 والمخصص للفئة الأساسية غير المدعومة بأصول من السندات المضمونة والمصدرة ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل يتماشى مع تصنيفات الودائع لـ "سامبا" في الفئة A1/P-1.

وأضافت أن ذلك يعكس أن الأدوات الصادرة بموجب البرنامج ستكون (بموجب سند الضمان) بمثابة التزامات لـ "سامبا" مباشرة وغير مشروطة وغير متأخرة الرتبة وغير مدعومة بأصول ومصنّفة بالتساوي مع جميع الالتزامات القائمة الأخرى غير المدعومة بأصول وغير المتأخرة الرتبة لـ "سامبا".

وأشارت إلى أنه بموجب البرنامج، يجوز لمجموعة سامبا من خلال شركة سامبا للتمويل المحدودة إصدار سندات تبلغ بحد أقصى 5 مليارات دولار أمريكي.

وتظهر تصنيفات ودائع "سامبا" في الفئة A1/P-1، التقييم الائتماني الأساسي للمصرف (BCA) في الفئة a2 ودرجة مرتفعة واحدة بناءً على وجهة نظر موديز لوجود احتمال كبير جداً للدعم من حكومة المملكة العربية (المصنّفة في الفئة A1، مستقرة) عند الحاجة.

وأفادت الوكالة بأن التقييم الائتماني الأساسي لـ "سامبا" في الفئة a2 يعكس تمويلها وسيولتها القوية، حيث بلغت الأصول السائلة أكثر من 40 بالمائة من الأصول المصرفية الملموسة كما هو في نهاية عام 2018، وملاءة قوية، مع وجود مخزونات رأسمالية عالية (تبلغ حقوق الملكية الملموسة حوالي 18 بالمائة من الأصول الملموسة كما في هو نهاية عام2018 )، بالإضافة إلى متانة جودة الأصول والربحية.

وأضاف تأن هذا التصنيف يؤثر على نقاط القوة هذه التركزات الكبيرة في الائتمان والودائع، وهي ميزات مشتركة بين معظم المصارف السعودية.

ونظرًا لإصدار وكالة Moody's تصنيفات مؤقتة قبل إصدار السندات بموجب البرنامج، فإن هذه التصنيفات لا تمثل سوى الرأي الائتماني الأوّلي للوكالة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتعيين تصنيفات نهائية للإصدارات الفعلية لبرنامج السندات المتوسطة الأجل، وقد يختلف التصنيف النهائي عن التصنيف المؤقت إذا كانت شروط وأحكام الإصدار مختلفة جوهريًا عن تلك الخاصة بالبرنامج الذي تمت مراجعته.

ونوهت بعدة عوامل قد تؤدي إلى رفع/خفض التصنيف، مشيرة إلى أن التصنيف المؤقت الأساسي غير المدعوم بأصول المخصص لبرنامج السندات المتوسطة الأجل سيعكس أي إجراءات تصنيف يُتخذ حيال تصنيفات ودائع "سامبا".

وأضافت أن التصنيفات الحالية لودائع "سامبا" على قدم المساواة مع التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية في الفئة A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة وبالتالي، هناك احتمالية محدودة لرفع تصنيفات ودائع المصرف.

ونوهت بإمكانية رفع التصنيف للتقييم الائتماني الأساسي للمصرف في حال توسع النطاق الجغرافي له ليشمل اقتصادات قوية لا ترتبط باقتصادها المحلي، وخفض تركزات الائتمان والتمويل.

وأشارت إلى أنه قد يتم خفض تصنيفات "سامبا" نتيجة خفض التصنيف السيادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض قدرة الدعم، أو إعادة تقييم محتملة من قبل وكالةMoody’s لرغبة في تقديم الدعم، أو تدهور مادي في البيئة التشغيلية للمصرف، مما يؤدي إلى ضعف المقاييس المالية.

وأضافت أنه قد لا يؤثر خفض تصنيف التقييم الائتماني الأساسي المستقل للمصرف على جميع التصنيفات.

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