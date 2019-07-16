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مقتل 3 نساء بانفجار لغم من مخلفات المسلحين تحت سيارة في غوطة دمشق

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نقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق أن "حصيلة شهداء انفجار لغم اليوم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بسيارة تقل عاملات من أرض زراعية في الغوطة الشرقية بريف دمشق ارتفعت إلى ثلاث نساء" وفق مصدر في قيادة شرطة المحافظة.

© Sputnik . Valeriy Melnikov

وكان المصدر أفاد في وقت سابق من اليوم بأن لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر لدى عبور سيارة "سوزوكي" كانت تقل أشخاصا عائدين من أرضهم الزراعية في بلدة جسرين بالغوطة الشرقية عبر طريق فرعية بالقرب من معمل الكبريت المحاذي لطريق المليحة ما أدى إلى "استشهاد امرأتين وإصابة أربعة أشخاص".

وأوضحت المصادر أن "امرأة استشهدت لاحقا متأثرة بجروحها ليرتفع معها عدد الشهداء إلى ثلاث نساء أعمارهن 34 و36 و71 عاما فيما أصيبت امرأتان إضافة إلى سائق السيارة مشيرا إلى أنه تم نقل الجثامين إلى مشفى المواساة وإسعاف المصابين إلى مشفى دمشق".

وأعلن الجيش السوري تحرير كامل الغوطة الشرقية من الإرهاب في الرابع عشر من أبريل/ نيسان 2018.

وتشكل الألغام والمخلفات الخطيرة التي تركتها التنظيمات المسلحة خلفها مشكلة كبيرة حيث يستمر سقوط ضحايا بسببها في مختلف المحافظات التي حررها الجيش السوري.

SputnikNews

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