مقتل 3 نساء بانفجار لغم من مخلفات المسلحين تحت سيارة في غوطة دمشق
نقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق أن "حصيلة شهداء انفجار لغم اليوم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بسيارة تقل عاملات من أرض زراعية في الغوطة الشرقية بريف دمشق ارتفعت إلى ثلاث نساء" وفق مصدر في قيادة شرطة المحافظة.
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وأوضحت المصادر أن "امرأة استشهدت لاحقا متأثرة بجروحها ليرتفع معها عدد الشهداء إلى ثلاث نساء أعمارهن 34 و36 و71 عاما فيما أصيبت امرأتان إضافة إلى سائق السيارة مشيرا إلى أنه تم نقل الجثامين إلى مشفى المواساة وإسعاف المصابين إلى مشفى دمشق".
وأعلن الجيش السوري تحرير كامل الغوطة الشرقية من الإرهاب في الرابع عشر من أبريل/ نيسان 2018.
وتشكل الألغام والمخلفات الخطيرة التي تركتها التنظيمات المسلحة خلفها مشكلة كبيرة حيث يستمر سقوط ضحايا بسببها في مختلف المحافظات التي حررها الجيش السوري.