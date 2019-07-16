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عضو بالفيدرالي يدعم خفض الفائدة مرتين بـ2019 لمواجهة تباطؤ التضخم

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عضو بالفيدرالي يدعم خفض الفائدة مرتين بـ2019 لمواجهة تباطؤ التضخم عضو بالفيدرالي يدعم خفض الفائدة مرتين بـ2019 لمواجهة تباطؤ التضخم

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن تباطؤ التضخم إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي يشير إلى الحاجة إلى خفض معدل الفائدة مرتين بنهاية العام الجاري.

وأضاف "تشارلز إيفانز"رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه من أجل أن يتجاوز التضخم مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة نحتاج غلى خفض معدل الفائدة مرتين بنهاية 2019.

وأوضح "إيفانز" أن خفض معدل الفائدة قد لا يكون كافياً على المدى الطويل عندما يواجه البنك تضخمًا منخفضًا باستمرار بالإضافة إلى توترات بشأن التجارة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشار عضو الفيدرالي إلى أنه سيدافع عن تخفيضات متعددة في معدلات الفائدة، وهو ما تتوقعه الأسواق على نطاق واسع.

وذكر عضو الفيدرالي أنه يعتقد أن تباطؤ التضخم وحده أمر كافي للمطالبة بإجراء تخفيضات في معدل الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر الجاري للكشف عن قراره بشأن السياسة النقدية مع توقعات الأسواق بأن هناك احتمالية 100 بالمائة لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

وفي تصريحات له اليوم، ذكر رئيس الفيدرالي أن حالات عدم اليقين المستمرة رفعت احتمالية خفض معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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