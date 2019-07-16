السعودية ترفع حظر تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة

الرياض – مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم خلال جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رفع الحظر المفروض على تنقل المعتمرين خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، والسماح لهم بزيارة كل مناطق المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لمجلس الوزراء قرار "استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة "أ" من المادة "3" من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها".

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