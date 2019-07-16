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قوات التحالف: إسقاط 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جازان وأبها

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قوات التحالف: إسقاط 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جازان وأبها قوات التحالف: إسقاط 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جازان وأبها

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قوات التحالف تمكنت، مساء اليوم من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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