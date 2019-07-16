محدث.. النفط يتراجع 3% عند التسوية مع هدوء التوترات الجيوسياسية

مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها لأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات بشأن الأوضاع الجيوسياسية.

وتأثر الذهب الأسود من هدوء التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبدت الأخيرة استعدادها للتفاوض مع واشنطن لكن بشرط العودة للاتفاقية النووية لعام 2015 وإلغاء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض اليوم بأن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه مع إيران لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

في حين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ذكر ان إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الخاص بها.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من الـ7 حقول الرئيسية سيرتفع بمقدار 49 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.546 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي على أن تصدر الأرقام الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.

وفي سياق منفصل استأنفت منطقة خليج المكسيك الأمريكية الإنتاج النفطي عقب توقفه نتيجة إعصار باري الذي اجتاح تلك المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 3.3 بالمائة ليتراجع إلى مستوى 57.62 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 5 يوليو/تموز الجاري.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 2.5 بالمائة ليهبط إلى 64.82 دولار للبرميل.