البرلمان الأوروبي يختار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية

مباشر: وافق البرلمان الأوروبي على اختيار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية لتصبح أول إمرأة يتم تعيينها في هذا المنصب.

وقالت" فون دير لين" في تغريدة عبر "تويتر" إنها ستسعى نحو أن تكون أوروبا موحدة وقوية، مشيرةً إلى أن الثقة التي وضعها المشروعون بها مسؤولية كبيرة.

وصوت 383 مشرعاً في البرلمان الأوروبي لصالح تعيين" فون دير لين"، مقابل 327 صوتاً رفضوا ذلك.

ومن المقرر أن تتسلم "فون دير لين" التي كانت وزيرة الدفاع الألمانية مهام منصبها الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني بديلةً لـ"جان كلود يونكر".

وفي وقت سابق من اليوم، حددت "فون دير لين" أهدافها المتعلقة بالمناخ قائلةً: "التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو الحفاظ على الظروف الصحية في كوكبنا، هذه أكبر مسؤولية، أريد أن تصبح أوروبا أول قارة حامية للمناخ في العالم بحلول العام 2050".

كما تعهدت "فون دير لين" بالمضي قدماً في اتقاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم.