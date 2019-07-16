أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البرلمان الأوروبي يختار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية

Google+ Print
البرلمان الأوروبي يختار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي يختار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية

مباشر: وافق البرلمان الأوروبي على اختيار "أورسولا فون دير لين" لرئاسة المفوضية الأوروبية لتصبح أول إمرأة يتم تعيينها في هذا المنصب.

وقالت" فون دير لين" في تغريدة عبر "تويتر" إنها ستسعى نحو أن تكون أوروبا موحدة وقوية، مشيرةً إلى أن الثقة التي وضعها المشروعون بها مسؤولية كبيرة.

وصوت 383 مشرعاً في البرلمان الأوروبي لصالح تعيين" فون دير لين"، مقابل 327 صوتاً رفضوا ذلك.

ومن المقرر أن تتسلم "فون دير لين" التي كانت وزيرة الدفاع الألمانية مهام منصبها الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني بديلةً لـ"جان كلود يونكر".

وفي وقت سابق من اليوم، حددت "فون دير لين" أهدافها المتعلقة بالمناخ قائلةً: "التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو الحفاظ على الظروف الصحية في كوكبنا، هذه أكبر مسؤولية، أريد أن تصبح أوروبا أول قارة حامية للمناخ في العالم بحلول العام 2050".

كما تعهدت "فون دير لين" بالمضي قدماً في اتقاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني

محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني

خسائر قوية للأسهم والسندات الإيطالية مع التوترات السياسية

خسائر قوية للأسهم والسندات الإيطالية مع التوترات السياسية