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السعودية للكهرباء: "لدينا فرص استثمارية بـ25 مليار ريال خلال 5سنوات"

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السعودية للكهرباء: "لدينا فرص استثمارية بـ25 مليار ريال خلال 5سنوات" السعودية للكهرباء: "لدينا فرص استثمارية بـ25 مليار ريال خلال 5سنوات"

الرياض – مباشر: أكدت الشركة للكهرباء، أن لديها قاعدة صناعية متكاملة، تصل لحد الاكتفاء الذاتي للعديد من صناعات الطاقة الكهربائية والمعدات في المملكة: مثل كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، والأعمدة، وأبراج الجهد العالي، ومحولات الجهد المنخفض.

وبينت "السعودية للكهرباء" أنها تتوقع مزيدًا من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما بعد إطلاقها برنامج (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، مطلع هذا العام، وتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية واعدة ومشاريع في مجال الصناعات الكهربائية على مدى خمس سنوات تُقدر قيمتها بحوالي 25 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها اعتمدت معايير "شهادة بناء" لدعم المحتوى المحلي والمُصنعين المحليين والشركات الوطنية، مؤكدة أن الحصول على "شهادة بناء" من المكاتب المعتمدة لدى "السعودية للكهرباء" يرفع مستوى التنافس والمفاضلة في ترسية مشاريع الشركة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" أطلقت مطلع عام 2019م الحالي برنامج بناء الذي يتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي، إذ تُركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيم تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

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