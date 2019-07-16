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دعوة سعودية لصياغة خطاب إعلامي مؤثر إقليميا ودوليا

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دعوة سعودية لصياغة خطاب إعلامي مؤثر إقليميا ودوليا دعوة سعودية لصياغة خطاب إعلامي مؤثر إقليميا ودوليا

القاهرة – مباشر: دعا وزیر إعلام المملكة العربية ، الیوم الثلاثاء إلى صیاغة خطاب إعلامي مؤثر عربیا وإقلیمیا ودولیا وتنسیق الجھود الإعلامیة العربیة لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب العربیة.

وأكد الوزير تركي الشبانة لدى ترؤسه الجلسة الافتتاحیة للدورة الـ 11 للمكتب التنفیذي لوزراء الإعلام العرب أھمیة دور الاعلام العربي في نقل ما یجري على الأراضي الفلسطینیة ومنح الخبر الفلسطیني المساحة اللازمة "حتى یطلع العالم على عدالة المطالب الفلسطینیة وعلى رأسھا اقامة الدولة الفلسطینیة على حدود عام 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة.

وHشار الوزير الشبانة، إلى ضرورة استمرار الجھود الرامیة لتطویر العمل الاعلامي العربي المشترك "بما یتناسب مع حجم التحدیات التي تواجھھا الأمة العربیة والتي تأتي القضیة الفلسطینیة على رأسھا، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأشاد الشبانة بالعمل الاعلامي "المتمیز" الذي قام به اتحاد اذاعات الدول العربیة واتحاد وكالات الأنباء العربیة في تكثیف نشر الأخبار المتعلقة بالقدس الشریف من خلال التبادل الاخباري مع الدول الأوروبیة والأفریقیة والآسیویة.

 من جانبه أكد الأمین العام المساعد لجامعة الدول العربیة لقطاع الإعلام بدر الدین علالي أھمیة دور الاعلام العربي في التصدي لظاھرة الارھاب "نظرا لما یشكله الارھاب من خطر جسیم على استقرار وأمن دولنا الأعضاء".

 وحث علالي في كلمة مماثلة وسائل الاعلام على القیام بدور أكثر ایجابیة وفعالیة من اجل مساندة ودعم القضایا العربیة وتعزیز العمل الاعلامي العربي.

وأشار إلى مضمون جدول أعمال الدورة الجدیدة والذي "یعكس انشغالات المنطقة العربیة وخططھا الاعلامیة.

وأوضح ان من أھم النتائج المرتقبة لھذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لمیثاق الشرف الاعلامي العربي التي وصفھا بانھا "ثمرة عمل دؤوب وجھود حثیثة" من كل الجھات الاعلامیة في الدول الأعضاء.

 ومن المقرر أن یناقش المكتب التنفیذي توصیات (اللجنة الدائمة للإعلام العربي) التي اجتمعت أمس الاثنین فضلا عن اعداد مشاریع قرارات وجدول اعمال الدورة الوزاریة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدا الأربعاء.

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