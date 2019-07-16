صندوق النقد: المنظمون بحاجة لاحتواء مخاطر "ليبرا"

مباشر: قال مدير صندوق النقد الدولي إن المنظمين سيحتاجون إلى زيادة جهودهم لاحتواء أي مخاطر ناشئة عن العملات الرقمية مثل عملة فيسبوك المقترحة "ليبرا".

وأضاف "ديفيد ليبتون" رئيس صندوق النقد بالإنابة خلال مؤتمر في البنك المركزي الفرنسي بمناسبة الذكرى 75 لاتفاقية "بريتون وود"، اليوم الثلاثاء، أن المخاطر الناجمة عن ليبرا قد تكون ظهور احتكارات جديدة، بما في ذلك الآثار المترتبة على كيفية تحويل البيانات الشخصية إلى أموال، والتأثير على العملات الأضعف، وتوسيع الدولرة.

وأثارت ليبرا تحفظات ومخاوف العديد من السياسيين والاقتصاديين حول العالم خلال الأيام الماضية، وسط قلق متزايد بشأن النظام المالي العالمي.

كما تتضمن المخاطر تزايد فرص الأنشطة غير المشروعة، وتهديدات الاستقرار المالي

وشدد "ليبتون" على أن العملات المستقرة المدعومة من القطاع الخاص تحدث ثورة في نظام المدفوعات الرقمية.

وأضاف "ليبتون": "قد تعمل هذه الأدوات الجديدة من اجل المدفوعات التي قام بها الإنترنت للحصول على معلومات وجعل المعاملات آمنة وفورية.

وتتزامن تعليقات ليبتون - الذي يتولى قيادة صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بينما تستعد كريستين لاجارد لتولي منصب ماريو دراجي في البنك المركزي الأوروبي - مع شهادة كبير المديرين التنفيذيين في فيسبوك "ديفيد ماركوس" حول "الليبرا" أمام لجان الكونجرس الأمريكية هذا الأسبوع.