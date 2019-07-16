أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

صندوق النقد: المنظمون بحاجة لاحتواء مخاطر "ليبرا"

Google+ Print
صندوق النقد: المنظمون بحاجة لاحتواء مخاطر "ليبرا" صندوق النقد: المنظمون بحاجة لاحتواء مخاطر "ليبرا"

مباشر: قال مدير صندوق النقد الدولي إن المنظمين سيحتاجون إلى زيادة جهودهم لاحتواء أي مخاطر ناشئة عن العملات الرقمية مثل عملة فيسبوك المقترحة "ليبرا".

وأضاف "ديفيد ليبتون" رئيس صندوق النقد بالإنابة خلال مؤتمر في البنك المركزي الفرنسي بمناسبة الذكرى 75 لاتفاقية "بريتون وود"، اليوم الثلاثاء، أن المخاطر الناجمة عن ليبرا قد تكون ظهور احتكارات جديدة، بما في ذلك الآثار المترتبة على كيفية تحويل البيانات الشخصية إلى أموال، والتأثير على العملات الأضعف، وتوسيع الدولرة.

وأثارت ليبرا تحفظات ومخاوف العديد من السياسيين والاقتصاديين حول العالم خلال الأيام الماضية، وسط قلق متزايد بشأن النظام المالي العالمي.

كما تتضمن المخاطر  تزايد فرص الأنشطة غير المشروعة، وتهديدات الاستقرار المالي

وشدد "ليبتون" على أن العملات المستقرة المدعومة من القطاع الخاص تحدث ثورة في نظام المدفوعات الرقمية.

وأضاف "ليبتون": "قد تعمل هذه الأدوات الجديدة من اجل المدفوعات التي قام بها الإنترنت للحصول على معلومات وجعل المعاملات آمنة وفورية.

وتتزامن تعليقات ليبتون - الذي يتولى قيادة صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بينما تستعد كريستين لاجارد لتولي منصب ماريو دراجي في البنك المركزي الأوروبي - مع شهادة كبير المديرين التنفيذيين في فيسبوك "ديفيد ماركوس" حول "الليبرا" أمام لجان الكونجرس الأمريكية هذا الأسبوع.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني

محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لكنه يسجل مكاسب للأسبوع الثاني

خسائر قوية للأسهم والسندات الإيطالية مع التوترات السياسية

خسائر قوية للأسهم والسندات الإيطالية مع التوترات السياسية