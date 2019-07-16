أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب العملة الأمريكية

Google+ Print
محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب العملة الأمريكية محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب العملة الأمريكية

مباشر: انخفضت الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب الدولار وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي بأكثر من تقديرات المحللين وهو ما يشير لقوة إنفاق المستهلكين.

كما ارتفعت ثقة بناة المنازل الأمريكية بعكس التقديرات، بينما استقر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

في حين ذكر رئيس الفيدرالي أن حالات عدم اليقين المستمرة رفعت احتمالية خفض الفائدة.

وفي التطورات التجارية، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لعقد صفقة تجارية مع الصين.

وفي مطلع الشهر الجاري استأنفت الولايات المتحدة والصين محادثاتهما التجارية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أن الجانبين الأمريكي والصيني "يتحدثان كثيراً للغاية عبر الهاتف..المحادثات قد بدأت بالفعل".

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1411.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 1408.9 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.394.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

الأخبار – النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر تتهم ترامب بالفاشية والعنصرية

الأخبار – النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر تتهم ترامب بالفاشية والعنصرية