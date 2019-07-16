محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب العملة الأمريكية

مباشر: انخفضت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب الدولار وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي بأكثر من تقديرات المحللين وهو ما يشير لقوة إنفاق المستهلكين.

كما ارتفعت ثقة بناة المنازل الأمريكية بعكس التقديرات، بينما استقر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

في حين ذكر رئيس الفيدرالي أن حالات عدم اليقين المستمرة رفعت احتمالية خفض الفائدة.

وفي التطورات التجارية، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لعقد صفقة تجارية مع الصين.

وفي مطلع الشهر الجاري استأنفت الولايات المتحدة والصين محادثاتهما التجارية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين الأمريكي والصيني "يتحدثان كثيراً للغاية عبر الهاتف..المحادثات قد بدأت بالفعل".

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1411.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 1408.9 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.394.