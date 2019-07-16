رئيس الفيدرالي: حالات عدم اليقين رفعت احتمالية خفض الفائدة

مباشر: كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تعهده بالتصرف حسب الحاجة للحفاظ على التوسع الاقتصادي الأمريكي، مع تزايد حالات عدم اليقين.

وأوضح باول في خطاب ألقاه في باريس اليوم الثلاثاء، أن مخاوف التطورات التجارية والنمو العالمي تسببت في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن هناك قلقًا بشأن المفاوضات حول سقف الديون الفيدرالية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الفيدرالي أن هناك مخاوف أيضاً من استمرار تباطؤ التضخم لفترة طويلة أدنى مستهدف البنك المركزي والبالغ 2 بالمائة.

وأضاف باول أن العديد من الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الأخير رأوا أن الجمع بين هذه العوامل يعزز الحاجة إلى سياسية نقدية أكثر تكيفاً إلى حد ما.

وتابع باول: "نحن نراقب هذه التطورات بعناية ونقيِّم آثارها على التوقعات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة، وسنعمل حسب الحاجة للحفاظ على التوسع، مع وجود سوق عمل قوي وتضخم قريب من المستهدف البالغ 2 بالمائة".

ويأتي الخطاب في الوقت الذي يتوقع فيه الأسواق فرصة 100 بالمائة لأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 30-31 من الشهر الجاري.