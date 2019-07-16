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6 دول بينها دولتان عربيتان تصدر بيانا مشتركا حول ليبيا

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6 دول بينها دولتان عربيتان تصدر بيانا مشتركا حول ليبيا 6 دول بينها دولتان عربيتان تصدر بيانا مشتركا حول ليبيا

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان مشترك بين الدول الـست، اليوم الثلاثاء إن "حكومات وفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يؤكدون قلقهم العميق إزاء القتال المستمر في طرابلس، ويدعون إلى خفض فوري للتصعيد ووقف للعمليات القتالية، ويحثون على العودة العاجلة إلى العملية السياسية بالوساطة الأممية"، مضيفا أن "لا يمكن أن يكون هناك حلا عسكريا في ليبيا".

وتابع البيان "نحن ندعم بشكل كامل الجهود الأممية بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة"، موصلا "نحتاج إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل كل الليبيين، والتحضير لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية".

كما دعا البيان "كل أعضاء الأمم المتحدة إلى احترام التزاماتهم بالمساهمة في سلام واستقرار ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة، وتأمين مصادر النفط الليبي".

يتبع...

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