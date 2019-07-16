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ديون الصين ترتفع لـ310% من الناتج المحلي مع تباطؤ الاقتصاد

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من: سالي إسماعيل

مباشر: شهد معدل الديون مقارنة بحجم الاقتصاد في الصين زيادة ملحوظة في ظل المساعي الحكومية لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ على خلفية المخاوف التجارية والاقتصادية.

وكشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أمس الإثنين، أن إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة في الصين بلغت 310 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد  بنهاية الربع الأول من العام الحالي وهو أعلى من 297 بالمائة المسجلة في الربع نفسه من 2018.

ووفقاً لبيانات رسمية، فإن الصين سجل أبطأ وتيرة نمو من عام 1997 خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي والبالغة 6.2 بالمائة، في ظل الأوضاع التجارية المتفاقمة.

وبلغت ديون الأسر الصينية 54 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أول ثلاثة أشهر من العام مقابل 49.7 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة من 2018.

وبالنسبة لديون الشركات غير المالية، فتراجعت إلى 155.6 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بالربع المنتهي في مارس/آذار الماضي بعد أن كانت تبلغ 158.3 بالمائة في الربع المماثل بالعام الماضي.

وصعدت ديون كل من والقطاع المالي إلى 51 بالمائة و43 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2019 مقابل 47.4 بالمائة و41.3 بالمائة المسجلة قبل عام مضى على الترتيب.

وأوضح التقرير أن جهود السلطات للحد من إقراض الظل المصرفي (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) أدت إلى خفض ديون الشركات غير المالية.

لكن في الوقت نفسه أدى صافي الاقتراض بالقطاعات الأخرى إلى ارتفاع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من 40 تريليون دولار أو ما يوازي حوالي 15 بالمائة من إجمالي الدين العالمي.

ويشير إصدار السندات في الداخل إلى زيادة كبيرة في الاقتراض من قبل الحكومات المحلية والبنوك هذا العام، بحسب المعهد الدولي للتمويل.

وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن ديون الأسواق الناشئة سجلت مستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري عند 246.5 تريليون دولار.

مباشر (اقتصاد)

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