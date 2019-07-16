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أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يهاجمون عملة فيسبوك الجديدة

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أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يهاجمون عملة فيسبوك الجديدة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يهاجمون عملة فيسبوك الجديدة

مباشر: شكك الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بحدة في خطة "فيسبوك" لإنشاء عملة رقمية خاصة بها، في أحدث حلقات الهجوم الذي تتعرض له "ليبرا".

وقال السناتور "شيرود براون" أكبر ديموقراطي في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع بشأن "ليبرا"، اليوم الثلاثاء: "سيكون من الجنون السماح لهم بتجربة الحسابات المصرفية للأشخاص".

وتابع "براون": "فيسبوك واهمة إذا كانت تعتقد أن المستهلكين سيثقون في بياناتهم المالية بعد أن سمحت الشركة للروس بالتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، إلى جانب فضائح أخرى".

ويرى العضو الديمقراطي أن "فيسبوك أثرت سلباً على الوضع السياسي والديمقراطية والصحافة والمجتمع، والآن تأتي لتطالب المواطنين أن يثقوا فيها ويمنحوها أموالهم".

وتتزايد المخاوف من إطلاق عملة فيسبوك الجديدة من أنها قد تُستغل في غسل الأموال وانتهاك الخصوصية.

ومن جانبه قال "مايك كرابو" الجمهوري رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن طموحات فيسبوك تظهر أن الكونجرس بحاجة إلى منح المستهلكين "سيطرة حقيقية" على بياناتهم لمنع الشركات من إساءة استخدامها. 

فيما سعى "ديفيد ماركوس"، كبير المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك" إلى تهدئة المشرعين من خلال تعهده بالعمل مع المنظمين لمعالجة مخاوفهم، مشيراً إلى ان فيسبوك لن تقدم عملتها الرقمية إلا إذا تمت معالجة المخاوف التنظيمية بالكامل.

مباشر (اقتصاد)

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