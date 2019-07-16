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ترامب: أمامنا طريق طويل لعقد صفقة تجارية مع الصين

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ترامب: أمامنا طريق طويل لعقد صفقة تجارية مع الصين ترامب: أمامنا طريق طويل لعقد صفقة تجارية مع الصين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الولايات المتحدة لايزال أمامها طريق طويل لإبرام صفقة تجارية مع الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي متحدثًا في اجتماع بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قد تفرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

وأوضح ترامب أن الصين كان من المفترض أن تشتري المنتجات الزراعية الأمريكية وأن إدارته تراقب لمعرفة ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين صرح بأنه قد يسافر مع الممثل التجاري روبرت لايتهايزر إلى بكين لعقد مفاوضات تجارية إذا كانت المحادثات الهاتفية هذا الأسبوع بناءة.

وفي الشهر الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على عدم زيادة التعريفات الجمركية وعودة المحادثات التجارية، لكن ترامب لا يزال يهدد بالتعريفات معتبراً أن بكين لم تف بوعودها حتى الآن.

مباشر (اقتصاد)

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