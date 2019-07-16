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المنطقة الخضراء في بغداد تفتح أبوابها لأجيال جديدة من العراقيين

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المنطقة الخضراء في بغداد تفتح أبوابها لأجيال جديدة من العراقيين المنطقة الخضراء في بغداد تفتح أبوابها لأجيال جديدة من العراقيين

يُسمح حاليا لعبد الرضا، وهو من سكان بغداد، بالعبور كيف شاء من المنطقة الخضراء بعد أن فتحها المسؤولون بشكل كامل للجمهور الشهر الماضي لأول مرة منذ 16 عاما. وفقا لـ "رويترز".

قال عبد الرضا "المنطقة الخضراء من انفتحت حلت لنا أزمة إحنا كسواق تاكسي، صار أكثر من 15 سنة مسدودة هسة (الآن) انفتحت خير من الله مثل ما تشوفون. يعني الوضعية صارت أحسن قبل من نروح بنصف ساعة ساعتين من العلاوي إلى الدورة هسة (الآن) 5 إلى 10 دقائق نصل المكان الذي نريده والحمد لله والشكر الوضع شوية أحسن خلصنا من الازدحامات وخلصتنا من فره بنص بغداد".

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، كان لا يُسمح للعراقيين العاديين بالاقتراب إلى حد كبير من تلك المنطقة، شديدة التحصين، الواقعة في حي الكرخ وسط بغداد بسبب مخاوف أمنية.

وعلى مر السنين خففت قوات الأمن العراقية القيود، وتحديدا في 2015 تم فتح مدخلين رئيسيين للجمهور، وفي 2018 سُمح مجددا للمدنيين بالوصول جزئيا للمنطقة.

ووقع أحدث هجوم بها في مايو/ أيار عندما أُطلق صاروخ عليها لكنه لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

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