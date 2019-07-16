محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع الكشف عن نتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء الكشف عن نتائج أعمال الشركات.

وقادت أسهم البناء والمواد الخام مكاسب البورصات الأوروبية حيث ارتفعت بنحو 1.6 بالمائة

وبدأت في الأسبوع الجاري عمليات الكشف عن نتائج أعمال البنوك والشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفع سهم شركة "بيربري" البريطانية بأكثر من 14 بالمائة بعد نتائج أعمال قوية.

وأعلن بنك "جي.بي.مورجان" تحقيقه أرباح قياسية خلال الربع الثاني، فيما تراجعت أرباح وإيرادات "جولدمان ساكس" لكنها تجاوزت التقديرات.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال شهر مايو/آيار بأكثر من التوقعات، فيما تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 389.1 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 7577.2 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة عند 5614.3 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 12430.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءًَ بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 1.1214 دولار.