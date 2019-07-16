لاجارد تعلن استقالتها رسمياً من صندوق النقد الدولي

من: أحمد شوقي

مباشر: أعلنت كريستين لاجارد استقالتها من رئاسة صندوق النقد الدولي رسمياً اعتباراً من 12 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاجارد في بيان لها اليوم الثلاثاء: "لقد قابلت المجلس التنفيذي وقدمت استقالتي من الصندوق اعتبارًا من 12 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيظل قرار التخلي عن مسؤولياتي كمدير للصندوق والذي أعلنته سابقاً ساري المفعول حتى ذلك الحين".

وأضافت لاجارد أنها قدمت استقالتها مع مزيد من الوضوح الآن بشأن عملية ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي والوقت الذي يستغرقه، مشيرةً إلى أنها اتخذت هذا القرار لصالح المصلحة العليا للصندوق حيث سيعمل على الإسراع في عملية اختيار البديل.

وتابع لاجارد:" سيتخذ المجلس التنفيذي الآن الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في عملية اختيار مدير عام جديد، لا يزال ديفيد ليبتون هو المدير الإداري بالإنابة لدينا".

وفي بداية الشهر الجاري، رشح المجلس الأوروبي لاجارد لتكون بديلة لماريو دراجي في منصب المركزي الأوروبي والذي تنتهي ولايته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.