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العريان: "ليبرا" قد تجعل العملات الرقمية خاضعة للرقابة

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مباشر: يرى الاقتصادي محمد العريان أنه يجب على المدافعين عن العملات الرقمية إقناع السياسيين بها، مشيراً إلى أن مبادرات مثل عملة ليبرا قد تجعلها جزءاً من نظام مدفوعات مراقب بشكل جيد.

وكتب كبير المستشارين الاقتصاديين بشركة "أليانز" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه نظراً للمخاطر المتعلقة بعمليات غسل الأموال، فإن الأمر كان مجرد مسألة وقت حتى تبدأ مبادرات الأصول المشفرة - مثل عملة فيسبوك ليبرا - تثير استجابة من جانب الهيئات التنظيمية.

وأوضح المستشار الاقتصادي الذي من المقرر أن يتولي منصب رئيس كلية "كوينز" جامعة كامبريدج في نهاية عام 2020، أنه يجب أن يقوم المدافعين عن تلك العملات بإقناع السياسيين بأنه بدلاً من العملات فإن مبادرات كهذه يمكن أن تكون جزءاً من نظام مدفوعات خاضع للرقابة بشكل جيد.

وكانت عملة فيسبوك أثارت مخاوف جمة منذ الإعلان عن تدشينها في وقت سابق من العام.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس من مخاطر أربعة ذات الصلة بعملة "ليبرا" وهم الخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

كما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة باعتبارها أصول متقلبة للغاية كما طالب فيسبوك بالحصول على ميثاق مصرفي قبل إصدار عملة رقمية.

وتعرضت العملات الإلكترونية لخسائر قوية خلال الآونة الأخيرة على خلفية تزايد الهجوم على عملة فيسبوك على الرغم من استفادة هذا السوق الرقمي في البداية من الإعلان عن إطلاق ليبرا.

مباشر (اقتصاد)

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