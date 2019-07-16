صور.. الملك سلمان يصل إلى "نيوم"

الرياض- مباشر: وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم، اليوم الثلاثاء لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام .

وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله إلى "نيوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وكان الملك سلمان، قد غادر إلى مدينة "نيوم"؛ وكان في وداعه بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن محمد والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار العاهل السعودي.

وكان من بين المودعين للملك، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وقادة القطاعات العسكرية، وغيرهم.

وسافر مع الملك كذلك، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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