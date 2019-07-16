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أرباح "الوطنية للتعليم" ترتفع 5% بالربع الثالث

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أرباح "الوطنية للتعليم" ترتفع 5% بالربع الثالث أرباح "الوطنية للتعليم" ترتفع 5% بالربع الثالث

الرياض – مباشر: ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم 4.66 بالمائة خلال الربع الثالث المنتهي 31 مايو / أيار 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للنتائج المالية الأولية للشركة، على "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفع صافي الربح إلى 13.46 مليون ريالمقابل، 12.86 مليون ريال، للفترة المنتهية في مايو / أيار 2018.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح، إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى، إلى جانب انخفاض التكاليف التمويلية.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 5.15 بالمائة في 9 أشهر، إلى نحو 37 مليون ريال، مقابل 35.3 مليون ريال، للفترة نفسها من العام السابق.

وتنتهي السنة المالية للشركة في 31 أغسطس من العام الميلادي.

وتم إدراج وبدء التداول بأسهم الشركة في السوق المالي السعودي (تداول) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.6 بالمائة، في الربع الثاني المنتهي 28 فبراير 2019، إلى 12.17 مليون ريال.

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