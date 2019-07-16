أرباح "الوطنية للتعليم" ترتفع 5% بالربع الثالث

الرياض – مباشر: ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم 4.66 بالمائة خلال الربع الثالث المنتهي 31 مايو / أيار 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للنتائج المالية الأولية للشركة، على "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفع صافي الربح إلى 13.46 مليون ريالمقابل، 12.86 مليون ريال، للفترة المنتهية في مايو / أيار 2018.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح، إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى، إلى جانب انخفاض التكاليف التمويلية.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 5.15 بالمائة في 9 أشهر، إلى نحو 37 مليون ريال، مقابل 35.3 مليون ريال، للفترة نفسها من العام السابق.

وتنتهي السنة المالية للشركة في 31 أغسطس من العام الميلادي.

وتم إدراج وبدء التداول بأسهم الشركة في السوق المالي السعودي (تداول) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.6 بالمائة، في الربع الثاني المنتهي 28 فبراير 2019، إلى 12.17 مليون ريال.

ترشيحات:

7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الجدعان: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يعالج جوانب القصور بالنظام الحالي

وزير التعليم السعودي يوجه بتحسين مستويات 7 آلاف معلم

فيديوجراف..ملخص إنجازات "سكني" خلال النصف الأول من 2019

الصندوق العقاري السعودي: 100 ألف أسرة وقعت عقودها في 2019

السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم

رصد.. أسعار الإيجارات السكنية بـ"الخُبر" الأعلى بالسعودية.. ودبي الأغلى خليجياً

وكالة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 40% من "جسارة"

"العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020