بالفيديو والصور... استعدادات لتأمين قوافل الحجاج العراقيين عبر منفذ عرعر

استقبلت السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين برا عبر منفذ جديدة عرعر البري، شمالي السعودية، وفق قناة "العربية".

وبلغ عدد الحجاج، في هذه الدفعة 1880 حاجا عراقيا، فيما يشهد المنفذ تفويج أكثر من 24 ألف حاج عراقي سيتم تفويجهم بدفعات يومية على مدى أسبوعين.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الاتفاق مع وفد سعودي على افتتاح منفذ عرعر الحدودي في موعد أقصاه أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاء في بيان الهيئة العراقية: "التقى السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي، السيد ماجد القصبي، والوفد المرافق له"، مضيفة أنه تمت مناقشة عدد من المحاور، أهمها ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق، عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1991 كما شهد منفذ "جديدة عرعر" قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية.

الجدير بالذكر، أن "منفذ عرعر هو المعبر الحدودي الذي يربط السعودية مع العراق، ويقع في محافظة جديدة عرعر على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة عرعر، و15 كيلومترا عن مدينة النخيب العراقية".