هوامي تستهدف ساعة آبل الذكية عبر Amazfit GTR

كشفت شركة هوامي (Huami) الصينية المتخصصة في مجال إنتاج أجهزة اللياقة البدنية والأجهزة الذكية القابلة الارتداء عن ساعتها الذكية الجديدة المسماة (Amazfit GTR)، والتي تحاول من خلالها منافسة ساعة آبل الذكية (Apple Watch).

وبالرغم من أن العديد من الشركات نجحت في تقديم بدائل أقل تكلفة لساعة آبل الذكية، إلا أن تصعيد التحدي بشكل مباشر من خلال ميزات وتصميم متميز ليس بالأمر السهل، لكن شركة هوامي المملوكة لشركة شاومي تقدم تجربة جديدة مع (Amazfit GTR).

وتتميز (Amazfit GTR) بشاشة أموليد (AMOLED) بكثافة 326 بيكسلًا في الإنش مغطاة بطبقة من زجاج الحماية (Corning Gorilla Glass 3).

وتوفر الساعة عمر بطارية مثير للإعجاب ومجموعة من التصميمات المميزة، بما في ذلك نسخة الرجل الحديدي (Iron Man) المرخصة، ونسخة أخرى بشاشة كريستال سواروفسكي (Swarovski).

وتأتي (Amazfit GTR) بحجمين:

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نسخة 42 ميليمتر بشاشة بقياس 1.2 إنشًا، وبدقة 390×390 بيكسلًا، وبطارية بسعة 195 ميلي أمبير.

بشاشة بقياس 1.2 إنشًا، وبدقة 390×390 بيكسلًا، وبطارية بسعة 195 ميلي أمبير. نسخة 47 ميليمتر بشاشة بقياس 1.4 إنشًا، وبدقة 454×454 بيكسلًا، وبطارية بسعة 410 ميلي أمبير.

وتوفر هوامي النسخة الأصغر من الساعة مع بطارية كافية لمدة 12 يومًا من الاستخدام العادي أو 34 يومًا من وظائف الساعة الأساسية، بينما تحصل من خلال النسخة الأكبر على ما يصل إلى 24 يومًا من الاستخدام العادي أو 74 يومًا من وظائف الساعة الأساسية.

وعلى سبيل المثال، فإن ساعة آبل الذكية تعد بالاستمرار لمدة يوم واحد من الاستخدام العادي، بينما يحتاج أحدث نموذج إلى إعادة الشحن كل يومين.

كما أن ساعة هوامي الجديدة تشمل على دعم لتقنية تقنية (Bluetooth 5.0)؛ و (NFC)؛ و (GPS)؛ و (GLONASS)؛ ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا؛ مع وجود جهاز استشعار (BioTracker PPG) لمراقبة معدل ضربات القلب بصريًا.

وتتضمن الساعة مستشعرات الساعة الذكية الأخرى الشائعة، بما في ذلك البارومتر؛ ومقياس التسارع؛ وجهاز استشعار مغناطيسية الأرضية؛ ومستشعر الضوء المحيط، إلى جانب التوافق مع نظامي التشغيل أندرويد؛ وآي أو إس.

وتأتي نسخة 42 ميليمتر القياسية باللون الأسود أو الأبيض أو الوردي أو الأحمر، ويوزن 25.5 جرامًا، في حين تُضيف النسخة الخاصة 60 بلورة سواروفسكي داخل إطارها الدائري.

بينما تتوفر نسخة 47 ميليمتر بمجموعة من الألوان مثل الألومنيوم بوزن 36 جرامًا؛ والفولاذ المقاوم للصدأ بوزن 48 جرامًا؛ والتيتانيوم بوزن 40 جرامًا، وهناك أيضًا نسخة الرجل الحديدي ذات الجسم الذهبي والحزام السيليكوني الأحمر ووجه حصري من نوع (Iron Man).

وعرضت هوامي نسخة 42 ميليمتر القياسية بسعر 116 دولارًا، و 145 دولارًا لنسخة سواروفسكي، في حين يبلغ سعر نسخة 47 ميليمتر من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ 145 دولارًا، و 203 دولارًا لنسخة 47 ميليمتر من التيتانيوم والرجل الحديدي.