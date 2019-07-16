محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي من مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية، ووسط ترقب التطورات التجارية العالمية.

كما استفادت الورقة الخضراء من الخسائر القوية في اليورو على خلفية بيانات سلبية في ألمانيا بالإضافة لتراجع العملة البريطانية بشكل قوي مع مأزق البريكست الصعب.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية صعدت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو/حزيران كما سجلت أسعار الواردات أول وأكبر تراجع في 6 أشهر بالفترة نفسها.

وبالنسبة للإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد بالعالم فسجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي خلال الثلاثة أشهر من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي في حين ارتفعت ثقة بناة المنازل بالولايات المتحدة في الشهر الماضي بعكس المتوقع.

ويتوقع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين أن ُيجري الممثل التجاري الأمريكي روبرت ليتهايرز محادثات هاتفية مع الشركاء الصينيين في الأسبوع الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق أمس على بيانات النمو الاقتصادي الصيني، قائلاً: "آلاف الشركات تغادر الصين ولذلك السبب ترغب بكين في إتمام اتفاق تجاري معنا، وأمل ألا يتم خرق الاتفاق الأصلي الذي حدث أولاً".

وبحلول الساعة 2:39 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.1215 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 108.20 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.8 بالمائة إلى 1.2409 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 0.9876 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.4 بالمائة إلى 97.352.